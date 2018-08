Kinderen springen de zomer uit 31 augustus 2018

Ook dit jaar vindt het gratis Springfestijn plaats in Deurne. Alle kinderen zijn vandaag welkom in de Tweegezusterslaan. Het speelterrein aan de jeugddienst, een deel van de Tweegezusterslaan en een deel van de Louis Janssenslaan worden van 13 tot 17 uur omgetoverd tot een groot springparadijs. Alles wat met 'jumpen' te maken heeft, komt aan bod. Het thema dit jaar is 'superhelden'. Kinderen mogen zich dus ook verkleden. Voor de durvers zijn er de spectaculaire basejump van 7 meter hoog en een 'sumosuperhelden'-wedstrijd. De allerkleinsten kunnen hun hartje ophalen in een afgebakende zone. (BJS)