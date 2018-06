Kinderen openen nieuwe speeltuin Rivierenhof 21 juni 2018

De nieuwe speeltuin in het Rivierenhof is feestelijk ingehuldigd door tientallen kinderen en enkele sprookjesvertellers. Het thema, hoe kan het ook anders, is de middeleeuwen geworden. Zo staat er een houten kasteel en zijn alle speeltuigen wat robuuster afgewerkt om de sfeer van ridders en prinsessen op te roepen. Dat was een wens van de ouders en de kinderen die aan de hand van een enquête hun wensen mochten meedelen over hoe de speeltuin er moest uitzien. De kinderen waren alvast tevreden met de nieuwe speeltuin, die net op tijd klaar is om de zomervakantie goed in te zetten. Voor de ouders is er een terras vanwaar zij hun kleine spruiten in de gaten kunnen houden. Er wordt nog gezocht naar een uitbater voor het horecagedeelte. Ook kinderen in een rolstoel kunnen zich er amuseren. Een aantal van de toestellen zijn rolstoeltoegankelijk gemaakt. (ADA)