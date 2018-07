Kinderboerderij moet paard laten inslapen 26 juli 2018

02u45 0

Triestig nieuws vanuit de kinderboerderij in het Rivierenhof, daar hebben ze het boerenpaard Max dinsdag moeten laten inslapen. Hij leed aan COPD, een chronische longziekte waarbij de luchtwegen vernauwen en hij uiteindelijk zou stikken. Onlangs werd hij nog met een vitaminekuur behandeld om beter door de rui te komen. Hij raakte op de sukkel en de laatste weken vermagerde hij fel. Door zijn gevorderde leeftijd van 19 jaar en de slepende ziekte, is er in samenspraak met een veearts besloten om het dier te laten inslapen. Mogelijk komt er na de zomer een nieuw paard, laat de kinderboerderij nog weten. (NBA)