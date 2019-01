Kinderboerderij heropent de deuren NBA

02 januari 2019

De kinderboerderij in het Rivierenhof heeft er een deugddoende winterslaap opzitten. Op 13 januari zal de boerderij zijn staldeuren weer openzwaaien.

Spelen in de wilgenhutten, konijntjes aaien, schrikken van het geloei in de stal? Raden welke groenten er in de moestuin groeien of de neus dichtknijpen bij het passeren van de mesthoop? Iedereen is welkom om de wereld van de boer te ontdekken.

De Kinderboerderij is zonder reservatie, vrij en gratis te bezoeken op zondag tot en met donderdag (ook feestdagen) tussen 13 uur en 17 uur.