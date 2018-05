Kasteel Boterlaerhof wordt jeugdverblijfcentrum 04 mei 2018

02u27 0

Kasteel Boterlaerhof in Deurne zal volgend jaar dienst kunnen doen als locatie om zomerkampen te organiseren. Drie jaar na de brand, wordt er hard gewerkt om het kasteel opnieuw volledig op te knappen. De laatste werken aan het dak zijn bezig en vanaf volgende week start de aannemer met het interieur van het kasteel en het koetshuis. De grote troef van het kasteel is de rustige ligging in het groen maar tegelijk ook de nabijheid van de stad en de haven. Naast zomerkampen zouden ook scholen het kasteel kunnen gebruiken om er te overnachten. Er zal ook een buurtwerking opgestart worden voor kinderen en jongeren uit de buurt. In juni volgend jaar zou het kasteel opnieuw in al haar glorie hersteld moeten zijn. (ADA)