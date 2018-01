Kasteel Boekenberg staat te koop 25 januari 2018

Zorgbedrijf Antwerpen wil het kasteel Boekenberg in Deurne van de hand doen. Tot Kerstmis werd er in het kasteel een centrum voor jeugdzorg uitgebaat, maar de 13 jongeren die er verbleven zijn nu verhuisd naar een andere locatie. Het kasteel wordt verkocht omdat Zorgbedrijf de ligging niet geschikt vindt voor de opvang en huisvesting van jongeren. "Het gebouw is uitermate geschikt voor de opvang van jongeren, maar de ligging strookt niet met onze filosofie: kinderen horen in rijhuizen in de stad te wonen, niet op een afgelegen domein", luidt het. De verkoop moet minimaal een miljoen euro opbrengen. Met de opbrengst van de verkoop zal een nieuw centrum voor jeugdzorg gebouwd worden. (BJS)