Jongens met speelgoedwapen zaaien paniek in Deurne Sander Bral

04 april 2019

18u07 0 Deurne De politie heeft twee jongeren met nepwapens gearresteerd. Ze liepen op straat rond met wat er bij veel bezorgde burgers uitzag als automatische oorlogswapens. Na een stevige vermaning mochten de jongens van dertien en veertien jaar weer beschikken. “De politie waarschuwt met aandrang nooit met wapens zichtbaar over straat te lopen.”

De politie kreeg donderdagmiddag verschillende meldingen binnen van twee verdachte jongeren die gewapend rondliepen in de Koudebeekstraat in Deurne. “Zoals gebruikelijk werd er geen enkel risico genomen en werden verschillende interventieteams ter plaatse gestuurd”, klinkt het bij de lokale politie. De gewapende jongeren hielde zicht verstopt achter een prieel aan de Corneel Franckstraat. De politie organiseerde zich om de verdachten te ontwapenen.

“Gezien het risico bij vuurwapengevaarlijke situaties vroegen de snelleresponsteams bijstand van bijkomende eenheden met speciale bewapening en bescherming. Nog geen tien minuten later konden de twee jongeren ontwapend worden. Ze werden gedwongen hun wapens op de grond te leggen, ze werden overmeesterd en geboeid.” Na controle bleek het om airsoftwapens te gaan die moeilijk te onderscheiden zijn van echte vuurwapens van het type automatische oorlogsgeweren.

“De twee jongens van dertien en veertien jaar hadden niemand bedreigd en konden na een strenge vermaning beschikken. Laat speelgoedwapen thuis”, benadrukt de politie. “Als er van op een kleine afstand of in het donker geen onderscheid kan gemaakt worden tussen echte wapens en nepwapens, zal de politie altijd uitgaan van een gevaarlijke situatie. Bij de minste dreiging zullen we dan overgaan tot het gebruik van eigen middelen. Jaag mensen geen schrik aan en lok een levensgevaarlijke situatie niet uit.”