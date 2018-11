Jongen die agent bijna omver rijdt,

moet zijn VW Polo afgeven

18-jarige veroordeeld tot werkstraf van 120 uur Redactie

12 november 2018

De 18-jarige Imran K. is veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur voor gewapende weerspannigheid. Hij had zich aan een politiecontrole proberen te onttrekken en had ei zo na een inspecteur omvergereden. Die had bijna op hem geschoten. Zijn Volkswagen Polo is de jongeman wel kwijt. De rechter verklaarde de auto verbeurd.

De politie werd op 30 augustus 2018 naar het pleintje aan de Corneel Franckstraat in Deurne geroepen, waar een aantal jongeren voor overlast zorgde. Toen de inspecteurs richting het groepje gingen, hoorden ze een auto starten op een oprit naast het pleintje. Ze vermoedden dat iemand zich aan de controle wilde onttrekken en een van de politiemannen liep naar de oprit.

Hij deed met zijn zaklamp teken naar de bestuurder dat hij moest stoppen, maar die kwam in volle vaart op hem afgereden. De inspecteur trok daarop zijn vuurwapen. Hij zag de beklaagde lachen en met zijn hoofd schudden. De politieman besloot om niet te vuren en kon net op tijd wegspringen. “Hij beseft niet hoe dicht hij bij een kogel kwam”, vertelde de inspecteur bij de behandeling van de zaak. Hij kreeg een morele schadevergoeding van 350 euro toegekend.

Tijdens zijn vlucht had de bestuurder nog bijna twee mensen aangereden in de Florent Pauwelslei. De wagen werd wat verderop verlaten teruggevonden. Hij bleek op naam van Imran K. te zijn ingeschreven. De jongeman verklaarde in zijn verhoor dat hij niet wist dat er een politieman op de oprit stond, omdat er met een zaklamp in zijn ogen werd geschenen. Hij betuigde zijn spijt en zei dat het nooit zijn bedoeling was om de agent omver te rijden.