Jonge fans palmen Bosuil in tijdens RAFC Kids Fandag ADA

27 maart 2019

16u55 0

Handtekeningen verzamelen van spelers, de persruimte bezoeken, gewichten heffen in de fitnessruimte of je plekje kiezen in de dug-out van je favoriete ploeg. Wie het wat actiever wilde kon ook gewoon een balletje trappen op het kunstgrasveld of zich uitleven op een van de springkastelen. Het kon allemaal tijdens de RAFC Kids Fandag van ‘Den Antwerp’. Zo een 1.500 mensen, vooral kinderen, zakten af naar de Bosuil. Zo ook vrienden Emile (6) en Arend (6). Voor wie het nog niet had gezien, “dit is de tenue van Antwerp,” verduidelijkt Emile meteen. Arend speelt voor Kapelle en volgend jaar vervoegt Emile zijn vriend misschien. Maar natuurlijk dromen ze beiden om ooit op die heilige grond van de Bosuil te mogen staan. Emile zou maar al te graag zijn grote held Sinat Bolat opvolgen onder de lat en Arend ziet een plekje op de vleugel wel zitten.

Opvallend ook veel jeugdploegen die de traditionele training op woensdag namiddag inruilden voor een bezoekje aan de Bosuil. Ook de U8 van SK Nieuwe Stabroek deden dat. “Het is een ploeguitstapje,” vertelt trainer Bart. “We stelden dat voor en iedereen was meteen enthousiast. De meeste zijn dan ook Antwerpfan. We hebben net het stadion bezocht en dadelijk laten we ze los op het voetbal veld. Daar zullen ze zich zeker kunnen uitleven.”

Meer over Emile

sport

sportdiscipline

voetbal

Bosuil

Arend