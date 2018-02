Jeugdhuis Fleks start crowdfunding 27 februari 2018

Jeugdhuis Fleks is een crowdfunding gestart en hoopt zo 10.000 euro bij elkaar te krijgen. Het jeugdhuis bevindt zich in het pand waar tot voor kort jeugdhuis Storm gevestigd was. Maar dat pand was dringend aan renovatie toe. En dat heeft het team van Yasmien Naciri onderschat, zegt ze zelf. De renovatiekosten financierden ze grotendeels zelf met geld van de vzw maar dat geld geraakt stilaan op. Jeugdhuis Fleks wil vooral een platform zijn om jongeren op een laagdrempelige manier te ondersteunen in het waarmaken van hun dromen. De bedoeling is die jongeren te begeleiden naar de arbeidsmarkt.





Info: www.gofundme.com/fleksbe. (ADA)