Islamitische school in ex-brouwerij OPENING IN SEPTEMBER 250 À 300 LEERLINGEN TEGEN 2024 DAVID ACKE

02u59 0 Foto Klaas De Scheirder Directeur Karem Abier van de eerste islamitische basisschool. Deurne Al Zahra, een sjiitisch-islamitische vereniging, wil in de voormalige Brouwerij De Ridder de allereerste islamitische basisschool van België onderbrengen. De bedoeling is er tegen 2024 een 250 tot 300 leerlingen te huisvesten. Naast een basisschool zouden er ook een theaterzaal en en sportzaal komen, alsook enkele vergaderruimtes. Kostprijs: 1.070.000 euro. Met renovatiekosten zou dat op 6 miljoen komen te liggen.

De voormalige Brouwerij De Ridder dateert uit het einde van de negentiende eeuw en ligt in het centrum van Deurne-Dorp, tussen de Hertstraat en de Stalinsstraat. Stedelijk vastgoedbedrijf AG VESPA is eigenaar van het gebouw en doet het via een openbare aanbesteding van de hand.





Het cultureel centrum Al Zahra heeft zijn zinnen op dit project gezet en wil er graag de eerste islamitische basisschool van België in onder brengen. "We zijn al anderhalf jaar bezig met het project. We merken dat er een heel groot draagvlak is binnen de gemeenschap. We hebben al twee keer dicht bij de verwezenlijking gestaan, maar die ging telkens net niet door. Dit pand is ideaal omdat het als enige rechtstreeks verbonden is met ons centrum. De voormalige brouwerij zou een mooie synergie vormen", legt woordvoerder Taki uit.





De vzw zat ondertussen al samen met het Vlaams en provinciaal departement Onderwijs en zij gaven beide hun fiat. Ook het districtsbestuur van Deurne ziet een islamitische school wel zitten, op voorwaarde dat er voldoende gecommuniceerd wordt met de buurt. Het Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) Deurne-dorp stelt dat minimaal 50 procent van de totale vloeroppervlakte gebruikt moet worden en dat het moet gaan om gemeenschapsvoorzieningen. Een school, een theaterzaal en een sporthal passen perfect binnen die voorwaarde. "Maar", benadrukt Taki, "het is een openbaar centrum waar iedereen welkom is. De hele buurt zal gebruik kunnen maken van het centrum."





De openbare aanbesteding is gepland voor februari of maart en nadien is het wachten tot de zomer. "Als blijkt dat we het project binnenhalen, dan zouden we in september al kunnen starten met drie klassen. De bedoeling is per jaar met drie klassen uit te breiden tot we aan een maximumcapaciteit van 250 tot 300 leerlingen zitten tegen 2024", vervolgt Taki.





"De basispakketten van het lager onderwijs in België zijn relatief klein. Naast dat pakket kan je zelf veel invullen naar wens. In dit geval zal dat de islamitische leer zijn (in een katholieke school is dat de katholieke leer, red.). Toch is iedereen welkom en zal een hoofddoek dragen niet verplicht zijn, maar ook niet verboden."





Sjiieten

Volgens de vzw is een islamitische school dringend nodig omdat heel wat sjiitische kinderen vandaag nog steeds worden gediscrimineerd, waardoor ze hun achtergrond vaak verzwijgen. Daarom wil de vzw er een sjiitische basisschool van maken, zodat deze kinderen zich helemaal thuis voelen.





Om het financiële plaatje rond te krijgen, kan Al Zahra rekenen op steun van sympathisanten uit Koeweit, de Emiraten en Libanon. "Vaak gaat het om gefortuneerde mensen die ons een financieel duwtje in de rug willen geven. Geld uit Iran aanvaarden we niet, dat zou te gevoelig liggen", besluit Taki.