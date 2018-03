Ingetogen afscheid van verongelukte Maria (86) 01 maart 2018

Familie, vrienden en kennissen van de 86-jarige Maria Van Riet namen gisteren sereen afscheid. Maria kwam vorige week dinsdag na een ongelukkige val onder een bus van vervoersmaatschappij De Lijn terecht, vlak bij haar woning aan de Turnhoutsebaan in Deurne. Ze werd in kritieke toestand naar het universitair ziekenhuis overgebracht, waar ze enkele uren later bezweek aan haar verwondingen. "Maria heeft heel veel te verduren gekregen in haar leven", klonk het gisterochtend in rouwcentrum Loots in Deurne. "Al heel vroeg verloor ze haar ouders waardoor ze zelf voor haar vier broers zorgde. Ook haar eigen echtgenoot, François, verliet haar veel te vroeg. Haar enige zoon Joseph raakte verlamd na een ongeval, ook die zorg nam ze volledig voor zich tot hij het leven liet. Aan het eind van haar leven zorgde ze nog voor haar broer Josephus, de Jef, waarmee ze elke woensdag naar het kerkhof ging. Dag na dag goed zijn, vol inzet en in eenvoud, tot aan het einde zo gebleven. Dat was ons Maria." Na de dienst werd Maria bijgezet in de familieconcessie op de begraafplaats van Deurne-Ruggeveld. (BSB)