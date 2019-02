Ingespeeld én goedgekeurd: kinderen in de wolken met nieuw speelterrein Van Den Hautelei ADA

25 februari 2019

16u40 0 Deurne De vernieuwde speeltuin aan de Van Den Hautelei in Deurne is klaar. Vrijdag wordt de speeltuin officieel ingehuldigd.

Het plein behield de boomhut in de grote eik aan de straatkant, de rest werd heraangelegd. Zo is het nieuwe sportveldje anders georiënteerd met daarnaast een speelheuvel. Een breed mozaïekpad loopt tussen dit deel en het petanqueveld, de speeltuin en de zitbanken aan de andere kant. De nieuwe speeltoestellen bieden uitgebreid spelplezier: de kinderen kunnen er klimmen, balanceren, met zand spelen, schommelen en glijden.

Het vorige speelterrein was verouderd en aan vernieuwing toe. Er was behoefte aan meer speelgelegenheid maar ook aan meer rustplekken. Ook is het geheel nu beter toegankelijk vanop de straat.