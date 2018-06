Infomoment over toekomst zone Gallifortlei 19 juni 2018

De stad Antwerpen en het district Deurne organiseren vandaag een infomoment over de toekomstplannen van Gallifortlei. Het plangebied aan het noordelijke deel van de Gallifortlei is zo'n vijf hectare groot. De site wordt begrensd door de Alfons Schneiderlaan en Jan Welterslaan in het oosten, de Ter Heydelaan in het zuiden en de Gallifortlei in het westen. Naast ruimte voor groen moet er ook plaats zijn voor bijkomende maatschappelijke functies zoals onderwijs en sportvoorzieningen. Maar het gewestplan en het Bijzonder Plan voor Aanleg (BPA) laten die functies niet toe, omdat het gebied bestemd is voor wonen, groen en recreatie. Daarom moeten de huidige bestemmingen uitgebreid worden in een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). In de tussentijd zal de sportballon die op de Bosuil stond, gebruikt worden door de tijdelijke school, de scholen in de omgeving en sportclubs uit de buurt. Het Stedelijk Lyceum zal tijdelijk ondergebracht worden in mobiele units. Na de renovatie van het schoolgebouw kan het Lyceum terugkeren naar de vaste plek. Het moment vindt vandaag van 16 tot 19 uur plaats op de parking van de Delhaize. (ADA)