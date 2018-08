Inbrekers gevat, grote buit gerecupereerd 30 augustus 2018

02u27 0

Een patrouille van de Antwerpse lokale politie merkte dinsdagnacht een verdacht voertuig op in de Belcrownlaan in Deurne. Toen de inzittenden uitstapten, merkten de inspecteurs een wapen op. Er kwamen enkele ploegen in bijstand en de politie ging over tot de controle van het voertuig en de inzittenden. In de wagen werd inbrekersmateriaal aangetroffen, verschillende juwelen, kledingstukken en gps-toestellen. Ook het wapen werd in beslag genomen. Een laptop die werd aangetroffen bleek geseind als gestolen bij een inbraak eerder op de avond. De drie verdachten bleken ook illegaal in ons land te verblijven. Ze werden gearresteerd en hun voertuig werd samen met de buit in beslag genomen. Ze worden voorgeleid. (BSB)