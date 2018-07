Inbreker The Great Old aangehouden 27 juli 2018

02u38 0

De 35-jarige man die woensdag opgepakt werd op verdenking van de inbraak bij café The Great Old, blijft aangehouden. De man werd gisteren voorgeleid bij de onderzoeksrechter op verdenking van zware diefstal en werd daarna ook effectief aangehouden. Het is een collega café-uitbater die de man woensdagnamiddag in zijn café herkende nadat de beelden van de inbraak zich dinsdag razendsnel verspreidden op sociale media. De oproep voor tips lijkt nu dan ook zijn vruchten af te werpen. Woensdag gaf ook restaurant Mai Thai beelden vrij van een inbraak bij hen, zij spraken over veel gelijkenissen met de inbraak bij The Great Old maar die link moet nog onderzocht worden. (NBA)