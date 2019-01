Inbreker op heterdaad betrapt NBA

06 januari 2019

Een inwoner van de Plankenbergstraat betrapte zaterdagavond met een verdachte man in haar woonkamer. Deze zette het meteen op een lopen (zonder buit), waarop de vrouw de politie verwittigde. Verschillende ploegen deden nazicht in de omgeving en een patrouille van het wijkteam merkte een verdachte op ter hoogte van Molenveld. Deze probeerde te vluchten voor de politie, maar de inspecteurs konden de man (21) samen met een ploeg van de Hades-actie staande houden. Hij bleek in het bezit van drugs, een handtas en verschillende juwelen. De man werd gearresteerd en is gekend bij de politie voor verschillende feiten. De juwelen bleken niet afkomstig uit de Plankenbergstraat, de lokale recherche zal onderzoekn of deze gelinkt kunnen worden aan een andere inbraak.