Inbreker op heterdaad betrapt in buurthuis 26 april 2018

Een buurtbewoner merkte in de nacht van dinsdag op woensdag op dat er werd ingebroken in het buurthuis op de Ten Eekhovelei in Deurne. Toen de politie aankwam, vluchtten ze naar de achterkant van het gebouw. Achteraan het buurthuis forceerden de verdachten een nooddeur en konden ze ontsnappen. Met camerabeelden werd één van de verdachten in de omgeving van het buurthuis teruggevonden. Hij bleek gekend voor verschillende gevallen van zware diefstal. De tweede verdachte wordt opgespoord. (BSB)