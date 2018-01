Inbraak bij duikclub 02u33 0

Er is ingebroken bij een duikclub in de Victor De Langhestraat. De dader forceerde een achterdeur, waarbij hij zich waarschijnlijk verwondde. Kasten werden doorzocht. De dader ging in ieder geval aan de haal met een portefeuille en een televisiescherm. Of hij eventueel nog meer buitmaakte, wordt nog onderzocht. Het gerechtelijke lab kwam ter plaatse voor sporenonderzoek. (PLA)