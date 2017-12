In 2019 zelfrijdende auto's op Ring SPECIALE SENSOREN IN VERLICHTINGSPALEN STUREN WAGENS DAVID ACKE

Op dit stuk autosnelweg, vanaf Ranst via Wommelgem op de E313 tot in Deurne op de Antwerpse Ring, zullen de zelfrijdende auto's rijden. Deurne Het lijkt uit een sciencefictionfilm te komen, maar begin 2019 is het al zover: op de E313 vanaf Ranst tot op de Antwerpse Ring in Deurne rijden voor het eerst volledig zelfrijdende wagens in het verkeer. In april volgend jaar start de Vlaamse overheid met het plaatsen van speciale sensoren in de verlichtingspalen en vangreling.

Het idee van een volledig zelfrijdende wagen lijkt wel een attribuut voor in een sciencefictionfilm en toch is het idee helemaal niet zo futuristisch als we wel zouden denken. Meer nog, begin 2019 zal de eerste volledig zelfrijdende wagen rijden tussen Ranst en Deurne, een strook van tien kilometer. Het gaat om een grootschalig Europees proefproject Concorda dat loopt vanaf 2019 tot 2020 in vijf Europese regio's. Er zal getest worden op de autosnelweg tussen het Duitse Nürnberg en München, in het Spaanse Vigo, tussen het Nederlandse Rotterdam en Den Haag en in het Franse Lyon. De Belgische primeur gaat naar Antwerpen. De Vlaamse overheid investeert drie miljoen euro.





Vanaf april 2018 starten de werken aan het stuk autosnelweg om het project mogelijk te maken. In de verlichtingspalen en vangreling zullen sensoren komen die in verbinding staan met de software van de zelfrijdende wagen. Die uitwisseling gebeurt in een nanoseconde (een miljardste van een seconde) om de veiligheid volledig te garanderen. "Anders dan het Duitse systeem kan deze wagen op basis van de sensoren kilometers vooruit denken. Zo kan de auto anticiperen op trager verkeer en al beginnen afremmen. Het Duitse systeem houdt rekening met de wagens voor, achter en naast de zelfrijdende auto", legt Thomas Pollet van het kabinet Muyters uit. Omdat de sensoren in de verlichtingspalen en reling komen, zullen die werken geen hinder veroorzaken voor het doorgaand verkeer.





Het uiteindelijke doel is ervoor zorgen dat er een betere doorstroming komt in het verkeer.





Blokrijden

"Een goed voorbeeld is het zogenoemde blokrijden. We merken dat wanneer auto's aan dezelfde snelheid rijden, het verkeer vlotter verloopt. Wat we nu zien, is dat wagens te dicht achter elkaar rijden en wanneer de ene remt, remt de andere mee. Zo krijg je een kettingreactie en ontstaan er opstoppingen", legt Pollet uit. Een zelfrijdende wagen moet dat oplossen door het verkeer als het ware te sturen door als spiegel te dienen voor het andere verkeer.





Voor het project wordt er samengewerkt met autobouwer Toyota. De wagen zal er uit zien als een gewone wagen en altijd zal er een bestuurder aanwezig zijn die ten alle tijden kan ingrijpen wanneer dat nodig is. "Er is absoluut geen gevaar voor het doorgaand verkeer. Er zijn al voldoende testen geweest waaruit dat blijkt", besluit Pollet.