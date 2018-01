Illegaal probeert twee winterjassen te stelen 02u45 0

In een warenhuis op de Krijgsbaan in Deurne werd donderdagnamiddag een dief gevat die aan de haal ging met twee winterjassen. Hij kon bij het verlaten van de winkel gevat worden door een bewakingsagent. Bij aankomst van de politie bleek de 21-jarige Algerijnse verdachte illegaal in ons land en gekend voor drie diefstallen. De jassen werden teruggegeven aan de winkel. De man werd overgebracht naar de Noorderlaan waar de politie contact opnam met de dienst vreemdelingenzaken. (BSB)