Hooftvunderlei onderbroken voor herstellingen NBA

10 december 2018

13u15 0

De Hooftvunderlei wordt op 19 december hersteld. Hierdoor is de straat van 9 uur tot donderdagochtend 6 uur afgesloten tussen de Turnhoutsebaan en het districtshuis voor het doorgaand verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen steeds de werken passeren.

De werken zijn een herstelling van eerdere nutswerken in de rijbaan. De werken zouden op 20 december, voor de ochtendspits als afgerond moeten zijn. Deze werken zijn wel afhankelijk van het weer. Indien het op 19 december te koud is of te fel regent, gaan de werken niet door.