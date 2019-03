Hondje vergiftigd in Rivierenhof, baasje roept op tot voorzichtigheid Sander Bral

05 maart 2019

19u52 5 Deurne De uitbaters van de tennisclub aan Rivierenhof doen een oproep naar hondenhouders in de buurt. Afgelopen weekend moest hun malteserpup vechten voor zijn leven in de dierenkliniek nadat hij vergiftigd werd in het Rivierenhof. “Hou je hond goed in de gaten als je daar gaat wandelen.”

Zoals elke dag ging Sabine Cloostermans van de tennisclub afgelopen vrijdag met haar malteser Perro wandelen in het Rivierenhof in Deurne. Na de wandeling ging ze met haar man even boodschappen doen en toen het koppel terug thuis kwam in hun woning in de Ruggeveldlaan, was er iets aardig mis met het anderhalf jaar oud hondje.

“Toen we hem riepen, reageerde hij wel maar zakte hij plotseling in elkaar. We hebben hem onmiddellijk naar de dierenarts genomen. Die heeft hem valium gegeven tegen het trillen zodat er bloed afgenomen kon worden. Een tijdje aan een infuus bracht ook niet meteen beterschap en de dierenarts heeft ons met spoed doorverwezen naar de dierenkliniek in Herentals.”

Daar moest het hondje een dikke vierentwintig uur recupereren onder de medicatie. “De nacht van vrijdag op zaterdag was een hel, want in het ziekenhuis kon men niet met zekerheid zeggen of Perro het ging halen”, gaat Sabine verder. “Zaterdagochtend kregen we dan de verlossende telefoon dat Perro de nacht goed was doorgekomen. Enkel had hij nog last van stuiptrekkingen in zijn oog maar dezelfde avond mochten we hem terug mee naar huis nemen. Het rapport van de dierenartsen liegt niet: Perro heeft gif binnen gekregen.”

Sabine meent zich te herinneren dat haar hondje iets gegeten had aan de voetbalvelden in het Rivierenhof. “Je probeert daar altijd wel op te letten maar zo’n kleine puppy is soms heel erg snel”, zegt Sabine. “Ik heb contact gehad met de domeinwachters en volgens hen ligt er geen gif in het Rivierenhof. Ik wilde aangifte doen bij de politie maar via contacten daar heb ik gehoord dat dat niet veel zal uithalen. Het enige wat ik dus nog kan doen is andere baasjes waarschuwen. Je wil als dierenliefhebber echt niet meemaken wat wij met Perro het afgelopen weekend hebben moeten doorstaan. Best hou je je hond aan de leiband en let je goed op aan welke dingen hij snuffelt. Mogelijk is er een zieke geest actief die opzettelijk honden vergiftigt.”

Perro is nog steeds aan het recupereren. Op het eerste zicht heeft hij geen permanente letsels opgelopen. “Volgens de dierenarts heeft Perro het enkel gehaald omdat we zo kordaat hebben opgetreden. We hebben geluk gehad dat ons supermarktbezoek maar een half uurtje geduurd heeft vooraleer we terug thuiskwamen. Dit had veel erger kunnen aflopen.”