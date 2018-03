Hondje Maria teruggevonden in Amsterdam, baasje dolgelukkig 28 maart 2018

02u49 0 Deurne Maria, het hondje dat sinds vrijdag vermist was na een autodiefstal in Deurne, en haar baasje Kristin zijn herenigd. Het hondje werd in een dierenasiel in Amsterdam binnengebracht. Hoe het beestje bij onze noorderburen terechtkwam, blijft onduidelijk.

"Het lijkt alsof ik op korte tijd 30 jaar ouder ben geworden." Kristin Gemoets uit Deurne beleefde de jongste dagen een rollercoaster van emoties. Afgelopen vrijdag ging een dief er met haar auto vandoor, toen ze een apotheker op de Boekenberglei in Deurne had bezocht. De auto werd niet veel later in Borsbeek teruggevonden, maar van Maria, haar hondje van 7, ontbrak elk spoor.





Kristin begon een grote zoekactie. Ze hing in de buurt affiches op en lanceerde op sociale media een oproep, die in geen tijd viraal ging. In de nacht van maandag op dinsdag gebeurde het onwaarschijnlijke: Maria was teruggevonden... in Amsterdam.





"Het waren de mensen van vzw Lost Dogzzz, de Facebook-pagina waarop de verdwijning van Maria stond vermeld, die me verwittigden", vertelt Kristin. "Ze stuurden me een foto van een hondje dat in het asiel was binnengebracht en erg hard op Maria leek. Toen ik de nummer op de chip nakeek, wist ik het zeker. Hoe ze juist in Amsterdam terecht is gekomen? Geen idee."





Kristin repte zich vandaag naar het dierenasiel in Amsterdam waar ze met Maria werd herenigd. "Ik ben echt uitgeput, maar zo blij dat Maria terecht is", zegt Kristin. "Thuis ga ik mijn hondje nog wat vertroetelen en misschien kraak ik nog wel een flesje." (BJS)