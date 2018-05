Herentalsebaan zegt kasseien vaarwel 22 mei 2018

02u33 0 Deurne De werken aan de Herentalsebaan gaan een tweede fase in. En dus mogen de bekende kasseien eruit. Opvallend: de handelaars verheugen zich op de wegenwerken. "Wat haalt het uit om te klagen?"

Het ontbreekt de winkeliers niet aan zin voor symboliek. Zaterdagochtend werden in de winkelstraat in Deurne- Zuid appels uitgedeeld. "Om letterlijk 'door de zure appel te bijten'", klinkt het bij handelaarsvereniging Winkelcentrum Deurne-Zuid. "Want wat haalt het uit om te klagen? Helemaal niets, want de werken moeten nu eenmaal gebeuren. We willen nu een positieve boodschap uitdragen: onze winkels blijven bereikbaar voor onze klanten."





Ook burgemeester Bart De Wever (N-VA), die ook op de Herentalsebaan woont, tekende zaterdag present. Hij mocht voor de gelegenheid even plaatsnemen aan het stuur van een graafmachine. Want ja, er wordt ook tijdens de weekends én tijdens het bouwverlof duchtig verder gewerkt. De Wever: "Mede door de tramverbinding is de Herentalsebaan een drukke as. Na overleg met buurtbewoners en handelaars is geopteerd voor een 'kortepijnmodel'."





De Herentalsebaan krijgt een volledige opknapbeurt. Zowel de rijweg, de voetpaden als de straatverlichting worden vernieuwd. De werken zijn begin april gestart en duren tot eind december.





0Voorlopig zitten de werken op schema. (BJS)