Herentalsebaan zegt kasseien vaarwel 15 maart 2018

02u29 0 Deurne De Herentalsebaan in Deurne wordt vanaf 4 april volledig vernieuwd. De kasseien maken plaats voor een nieuw wegdek, er komt meer ruimte voor voetgangers en de tramsporen worden vernieuwd. De werken duren tot eind december 2018.

De oude Herentalsebaan in Deurne ligt er nogal troosteloos bij. Het wegdek is dringend aan vervanging toe en 'koning auto' neemt te veel plaats in. De straat is een winkelstraat, maar is daar op dit moment niet voldoende naar ingericht.





Vanaf 4 april komt daar verandering in: dan start de heraanleg van de Herentalsebaan, tussen het Mestputteke en de Florent Pauwelslei. Het meest opvallend is dat de kasseien voorgoed zullen verdwijnen. In de plaats komt uitgewassen beton. Verder worden de oude tramsporen vernieuwd, komt er een fietsstrook en worden de voetpaden verbreed. De werken, die in verschillende fasen zijn opgedeeld, zullen, behoudens onvoorziene omstandigheden, tot eind december 2018 duren. Ondertussen is al gestart met voorbereidende werken. De heraanleg heeft een grote impact op het openbaar vervoer. Vanaf 3 april kunnen tram 8 en 24 niet meer door de Herentalsebaan. Tram 8 zal dan via de reisweg van tram 10 naar eindhalte 'Schotensesteenweg' op de Turnhoutsebaan rijden. Tram 24 wordt ingekort tot halte 'Stenenbrug' in Borgerhout. Tram 9 neemt de bediening van P+R Wommelgem over van tram 8. Dat betekent dat de tram rechtdoor rijdt van de Dascottelei naar de Florent Pauwelslei in plaats van af te draaien naar Silsburg. Tussen halte 'Stenenbrug' en Silsburg is er geen trambediening.





Handelaars die hinder van de werken ondervinden, kunnen beroep doen op de Vlaamse hinderpremie. Met een stedelijk attest maken ze ook aanspraak op steunmaatregelen van de stad. (BJS)