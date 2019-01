Herdenking: 75 jaar geleden verdwenen 43 Deurnese agenten naar concentratiekampen ADA

14 januari 2019

16u30 0

Het nieuwe Vredesmonument op het Wim Saerensplein vormde het decor voor de herdenking van de deportatie van 43 Deurnese agenten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Vandaag was het exact 75 jaar geleden dat drie vierde van het politiekorps werd opgepakt en afgevoerd. Slechts acht van hen zouden terugkeren. “Het regenwater dat neersijpelt, symboliseert het leven dat verder gaat en de led verlichting is de hoop dat er steeds licht is in de duisternis. Het vredesmonument wil vooral hoop uitdragen op een betere samenleving, zonder ruzie en oorlog. Hier en overal ter wereld”, vertelt Frank Geudens, voorzitter ‘Vrienden van het Vredesmonument Deurne’. De Duitse bezetter liet de agenten deporteren omdat zij een jodentransport saboteerde door Joodse burgers te helpen ontsnappen tijdens razzia’s.

Na de toespraak van districtsburgemeester Tjerk Sekeris (N-VA) staken jongeren kaarsen aan en vormden ze samen met de politieagenten een kring rond het monument. Nadien klonk een oorverdovende minuut stilte.