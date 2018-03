Heraanleg Herentalsebaan start op 4 april 28 maart 2018

De Herentalsebaan, de winkelstraat van Deurne-Zuid, krijgt een volledige opknapbeurt. Zowel de rijweg, de voetpaden als de straatverlichting worden vernieuwd. De werken starten op 4 april en duren tot eind december. Vanaf 3 april tot het einde van de werken kan er geen tram meer op de Herentalsebaan. Tram 8 zal dan via de reisweg van tram 10 naar de Turnhoutsebaan rijden. Tram 24 wordt ingekort tot halte 'Stenenbrug' in Borgerhout. Tram 9 neemt de bediening van P+R Wommelgem over van tram 8. Tussen halte 'Stenenbrug' en Silsburg is er geen trambediening. Buslijnen 420 en 421 worden omgeleid langs de Turnhoutsepoort. De pendelbussen (lijn 42) rijden richting Silsburg hetzelfde traject als lijnen 420 en 421. (ADA)