Heraanleg Herentalsebaan gaat laatste fase in 28 augustus 2018

De vernieuwing van de Herentalsebaan in Deurne gaat de laatste fase in. Op 3 september 2018 starten de werken tussen de Waterbaan en de parking van AZ Monica. Deze laatste fase duurt tot 21 december 2018.





Concreet wordt er van 3 september t.e.m. 21 december 2018 gewerkt in de zone vanaf de Herentalsebaan met huisnummers 292 en 269 tot vóór het kruispunt Stevenslei. Van 20 september t.e.m. 21 december 2018 is de zone vanaf kruispunt Stevenslei tot aan parking AZ Monica aan de beurt. (BJS)