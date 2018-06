Heraanleg Eksterlaar in 2019 23 juni 2018

Het district Deurne plant in 2019 de heraanleg van het Eksterlaar tussen de Mortselsesteenweg en de August van Putlei. "We willen de straat aangenamer en veiliger maken met voldoende ruimte voor elke weggebruiker", zegt het district. Op het kruispunt met de Mortselsesteenweg komt een ondergrondse ruimte voor de wortels van de bomen zodat deze kunnen uitgroeien tot grote bomen. Nog in het ontwerp: fietspaden aan beide kanten van de straat, parkeerstroken aan beide kanten van de straat en bredere voetpaden. Met de invoering van een zone 30 en de aanleg van verhoogde kruispunten wil het district de verkeersveiligheid verhogen.





Bewoners juichen de heraanleg toe. Wel hopen sommigen dat de bushaltes op dezelfde plek blijven: "Ze staan er dichter bij een aantal handelszaken." (BJS)