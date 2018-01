Heraanleg Deurne-Dorp van start 26 januari 2018

02u42 0

De heraanleg van Deurne-Dorp Noord nadert. Als de weersomstandigheden het toelaten, start de aannemer op maandag 29 januari 2018. Er wordt gestart in de Hallershofstraat, tussen de Turnhoutsebaan en de Rosenstraat. Deze werken duren tot eind februari en schuiven dan verder tot aan de Eyendijkstraat. Daarna is de Eyendijkstraat zelf aan de beurt. Dan komen nog de Rosenstraat, de Jan Bielstraat en de Joostplaats nog aan de beurt. De werken duren tot eind augustus 2018. Timing en fasering kunnen uitzonderlijk aangepast worden door slecht weer, technische problemen of andere onvoorziene factoren. (NBA)