Hele zigeunerfamilie kweekt cannabis 02u40 0 Foto Patrick Lefelon Kopstuk Arthur D. is vrijgelaten met een elektronische enkelband. Deurne Een familie die in het woonwagenpark van Deurne woont, moet voor de strafrechter verschijnen voor de uitbating van vijf cannabisplantages. De plantages werden aangelegd in Zandhoven, Lier, Ranst en Vorselaar.

In totaal moesten gisteren elf leden van de drugsbende voor de raadkamer verschijnen. Drie van hen, onder wie kopstuk Arthur D., zijn voorwaardelijk vrijgelaten met een elektronische enkelband. Zeven van de elf leden zijn familie van elkaar.





Woonwagenpark

De meeste mensen hebben geen vast inkomen en teerden op de inkomsten uit de cannabishandel. Alle elf hebben hun adres in het woonwagenpark vlakbij warenhuis Metro op de Krijgsbaan in Deurne.





De lokale politie Antwerpen kreeg de familie midden dit jaar in de gaten. Eind juni werd een tiental verdachten gearresteerd. De politie had op dat moment zicht op vijf plantages. De oudste plantages in Antwerpen en Ranst zouden al sinds september 2014 in gebruik zijn geweest.





Later verlegde de bende zijn actieterrein naar Lier en Zandhoven. De laatste plantage die begin 2017 werd ingericht, was gevestigd in Vorselaar.





De elf leden worden eveneens vervolgd voor de diefstal van elektriciteit en voor bendevorming. (PLA)