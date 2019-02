Harten kloppen sneller tijdens Valentijnsrun ADA

10 februari 2019

“All you need is love” en misschien een portie goede moed om in dit gure weer de loopschoenen aan te trekken, maar een honderdtal lopers zakte toch af naar het Rivierenhof voor de achtste editie van de Valentijnsrun. Traditioneel trokken de lopers niet hun traditionele sportkleren aan maar verkleedden ze zich in liefdevolle outfits. Opvallend: heel wat koppels vertelden dat ze tijdens het beoefenen van hun sport de liefde gevonden hebben. Voor wie het online daten dus nog niet werkte, trek die loopschoenen aan en wie weet loop je volgend jaar met je nieuwe partner ook samen de Valentijnsrun.

