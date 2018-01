Handtasdieven ingerekend 27 januari 2018

De politie kon gisterenmiddag twee verdachten van een handtassenroof oppakken in Deurne. De persoon die de politie had opgeroepen, heeft de verdachten kunnen volgen en zette de politie op het goede spoor. De inspecteurs konden na een korte zoektocht één van de verdachten vatten op de Ter Heydelaan. Hij is meteen geboeid. De handtas van het slachtoffer is leeg teruggevonden in de Frans Messingstraat. Op het adres van de verdachte heeft de politie zijn kompaan gearresteerd. Ook de inhoud van de handtas is gevonden. Het slachtoffer kon alle spullen recupereren. De verdachten waren al gekend voor onder meer diefstal en wapenbezit. (BSB)