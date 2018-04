Handelaars Herentalsebaan starten campagne 10 april 2018

Arbeiders haalden maandag verkeerslichten op de Herentalsebaan in Deurne weg, in het stuk tussen Luitenant Lippenslaan en 't Mestputteke. De winkelstraat maakt zich op voor de heraanleg die tot het einde van het jaar duurt. Vrijdag lanceren de handelaars een campagne. "We vertellen onze klanten duidelijk dat we bereikbaar blijven."





De heraanleg van de Herentalsebaan is er één van gevel tot gevel. Dat is ingrijpender - ook de tram kan niet blijven rijden - maar spaart wel een pak tijd uit. De handelaars bijten door de zure appel. "Natuurlijk zijn we ongerust", zegt bakker Hassan Aarab, die de handelaarsvereniging leidt. "Vandaag kunnen we het precieze effect van de werken niet inschatten. Maar we doen er alles aan om onze klanten te binden. Zo gaan we grote kanaalborden aan onze etalages hangen. Vrijdag stellen we ons marketingplan voor."





De Lijn vangt zo goed mogelijk de onderbroken tramverbinding tussen 't Mestputteke en het AZ Monica, een stuk van 1,3 kilometer, op. Tussen Stenenbrug (Borgerhout) en Silsburg (Deurne) rijden extra pendelbussen (lijn 42). Samen met buslijnen 420 en 421 zijn ze een alternatief voor de gewijzigde routes van tramlijnen 8, 9 en 24. Pendelbus 42 maakt aan Silsburg een grote lus: over de Boterlaarbaan tot Silsburg, en dan via de Herentalsebaan en de Florent Pauwelslei terug naar de Boterlaarbaan. (PHT)