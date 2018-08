Hallerhofstraat is woonerf 10 augustus 2018

De Hallershofstraat is sinds 30 juli 2018 ingericht als woonerf. Een woonerf garandeert zoveel mogelijk de veiligheid van voetgangers en fietsers. Er is geen onderscheid tussen rijweg en voetpad: voetgangers en fietsers mogen de volledige ruimte gebruiken, maar mogen het verkeer niet belemmeren. De snelheid is beperkt tot 20 km per uur. Parkeren mag enkel op de daarvoor voorziene plaatsen, gemarkeerd met een P. Meer info via wijkoverleg.deurne@stad.antwerpen.be. (NBA)