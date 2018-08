Grootste Albert Heijn komt naar Deurne BURGEMEESTER VAN BORSBEEK VREEST VERKEERSINFARCT DAVID ACKE

06 augustus 2018

02u28 0 Deurne In Deurne wordt volop gebouwd aan wat de grootste Albert Heijn van Vlaanderen zal worden. Hoe groot de winkel exact wordt, wil de supermarktketen nog niet kwijt. Volgens de districtsburgemeester van Deurne is de komst een goede zaak voor de buurt. Bij de buren van Borsbeek vrezen ze dan weer nog meer verkeersdruk.

De grootste Albert Heijn van Vlaanderen komt naar Deurne. Dat zegt districtsburgemeester Tjerk Sekeris (N-VA). De supermarkt komt op de plek waar Deurne, Borsbeek en Wommelgem samenkomen en waar een oude Toyota-garage staat. Bovendien kocht Albert Heijn nog een extra stuk grond van AG Vespa.





Volgens de districtsburgemeester zijn alle vergunningen in orde en zijn de ingediende beroepen afgewezen waardoor niets een bouw nog in de weg staat. "Er was een bezwaarschrift ingediend omdat de bouw te dicht bij een ondergrondse waterloop zou liggen. De wet zegt dat je minstens vijf meter van een waterloop moet blijven. Maar omdat de waterloop ondergronds is, was dat hier geen probleem. Het beroep is dan ook afgewezen", aldus Sekeris.





Aanwinst voor buurt

Hoewel er langs de Herentalsebaan al heel wat supermarkten zijn, denkt dat de komst van de grootste Albert Heijn van Vlaanderen een aanwinst is voor de buurt.





Maar zal de komst van zo'n mastodont niet voor extra verkeersdruk zorgen? Neen, zegt Sekeris. "Er is een mobiliteitsstudie geweest en die toonde aan dat de wegen het verkeer aankunnen. Bovendien zorgt Albert Heijn voor een hele grote fietsenstalling op hun terrein waardoor shoppers met de fiets kunnen komen."





Daar zijn ze bij de buren in Borsbeek niet van overtuigd. "Begrijp me niet verkeerd. Ik heb niks tegen Albert Heijn. Alleen is deze locatie niet geschikt door de al aanwezige verkeersdrukte," zegt burgemeester van Borsbeek Dis Van Berckelaer. Hij verwijst naar de aanpalende terminus van de tram. "Heel wat mensen parkeren hun wagen daar om daarna de tram te nemen richting Antwerpen. Wanneer daar nog eens de klanten van de winkel bijkomen, zal dat een verkeersinfact worden." Ook het Agentschap Wegen en Verkeer treedt de burgemeester bij. Een ander probleem volgens Van Berckelaer is de waterafvoer.





"Twee tot drie keer per jaar moet de brandweer uitrukken omdat de terminus en de Manebruggestraat onder water staan. Met de komst van de winkel en de 63 appartementen komen de rioleringen nog meer onder druk te staan."





Bezwaarschriften

De gemeente heeft tal van bezwaarschriften ingediend maar die werden onontvankelijk verklaard. "Omdat we niet direct een aanpalende gemeente zijn, werden we wat afgedaan als mekkeraars", aldus de burgemeester, die zegt alleen maar op het beste te kunnen hopen.