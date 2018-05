Groene speelplaats officieel ingehuldigd 05 mei 2018

02u50 0

De leerlingen van basisschool Hoedjes van Papier hebben hun nieuwe speelplaats officieel ingehuldigd. Dat gebeurde met de nodige toeters en bellen. Sinds enkele maanden is hun nieuwe speelplaats al in gebruik maar gisteren werd dat officieel gedaan met een korte plechtigheid en enkele dankwoordjes van schooldirecteur Dirk De Backer en bedrijfsdirecteur Stedelijk Onderwijs Gonda Verhaert. De speelplaats is niet een zoals je een oude speelplaats voorstelt maar een totaal vernieuwde groene ontdekspeelplaats. Ook de ouders en buurtbewoners werden uitgenodigd om de nieuwe speelplaats te ontdekken. (ADA)