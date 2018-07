Groen vraagt meer inspraak Arenawijk 17 juli 2018

Groen Deurne wil meer zeggenschap voor de bewoners in de Arenawijk. Zij kwamen er recent achter dat heel hun wijk op de schop gaat maar werden in de eerste beslissingen niet betrokken, dat wil Groen anders. "Voor velen van hen kwam dit echt als een verrassing. Zij zitten dan ook met veel vragen", weet districtsschepen Karen Maes (Groen). "Verbouwen, afbraak, verhuizen. Niemand weet waar ze aan toe zijn, maar hun wijk gaat op de schop en snel ook. We zijn blij dat de erfgoedgedachten van Braem zoveel mogelijk behouden blijft. Braem heeft ingezien dat mens en natuur onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en wilde dat in zijn bouwwerken tot uiting brengen. Vandaar dat de appartementen grote raampartijen hebben met zicht op open ruimte en groen", zegt districtschepen Karen Maes. Groen begrijpt niet dat het Arena zwembad wordt afgebroken en dat er een nieuwe, tweede sporthal in de plaats komt. Ze vragen meer inspraak in de plannen voor de buurtbewoners. (NBA)