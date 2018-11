Groen opnieuw buitenspel gezet: “laffe daad van N-VA” Groen verliest meerderheid in drie van de vijf districten Nina Bernaerts

28 november 2018

15u57 0 Deurne De Groenen zijn stilaan de grootste verliezer aan het worden, nadat ze uit de besturen van Hoboken en Merksem vielen, komt daar nu ook Deurne nog bij. Groen maakte in de vorige legislatuur deel uit in vijf van de negen districtsbesturen, nu stranden ze op maximum twee.

Overal lijkt de Groene golf van 14 oktober te barsten op een gele golfbreker. Sinds er op stadsniveau meer duidelijkheid is, vallen ook de districten één voor één. De meeste kiezen voor een kopie of alleszins een variant van de stad. Zo ook in Deurne waar districtsvoorzitter Tjerk Sekeris (N-VA) nu voor Sp.a en Open Vld kiest.

“Enerzijds moeten we erkennen dat het gewoon gemakkelijker werken is met een spiegelcoalitie van de stad. Dat is een reden, maar niet de belangrijkste. Verder vonden we de standpunten van sp.a minder radicaal. Waar Groen een knip en circulatieplan wilde doorvoeren in Deurne Noord, wil sp.a meer gaan voor het geleidelijk autoluw maken van enkele zones en niet drastisch knippen. We hebben de indruk dat de socialisten op verschillende dossiers meer de weg van de geleidelijkheid nemen”, zegt Sekeris. De partijen zaten vandaag dan ook een eerste keer samen om de coalitiegesprekken aan te vatten. “Ik verwacht nu wel nog zeker een tiental dagen onderhandelen want samen gaan met een partij van de andere kant, betekent dat we een aantal dossiers toch dieper zullen moeten bespreken. Sp.a is nu ook een andere partij dan 6 jaar geleden, toen was dat echt een machtspartij geworden, nu waait er in Deurne toch een jonge frissere wind door die echt engagement tonen.”

Samen zijn N-VA, Open Vld en sp.a in Deurne goed voor een eerder krappe meerderheid van 16 op 29 zetels. In 2015 belandde Deurne nog in een politieke impasse omdat een raadslid uit de N-VA stapte en als onafhankelijke ging zetelen. Het is Groen die de partij toen kwam depanneren. “Nu hebben we alleszins twee zetels op overschot in plaats van één. En we gaan dergelijke farces ook niet meer meemaken. We waren toen een jonge partij, nu zijn we volwassen geworden. Hetzelfde geldt voor de andere partijen.”

Opvallend, nu komt ook voormalig districtsvoorzitter Frank Geudens (sp.a) ook weer aan boord. Hij vond het in 2016 nog hoogverraad dat hun kartelpartner Groen mee in het bestuur stapte met N-VA.

Groen-voorzitter Wouter Van Besien vindt het alvast een laffe daad van N-VA. “Het is zeer opvallende dat in die drie districten Groen nu buiten gehouden wordt. Het zijn drie districten waar we mee bestuurd hebben en waar we er ook fors op vooruit zijn gegaan. Maar drie keer wordt de verliezer opgevist om te besturen. Een laffe actie van de N-VA, ze durven duidelijk niet met ons in zee gaan.” Van Besien weigerde zelf altijd in coalitie te stappen met N-VA maar zegt dat dat anders ligt op districtsniveau. “De districten hebben andere bevoegdheden. Wij hebben dan ook altijd duidelijk gemaakt dat wij wél kandidaat zijn om mee te besturen, ook met N-VA waar we dat al succesvol gedaan hebben. Wat die partij nu doet is niet de wil van de bevolking, het is de weg van de minste tegenstand, een gemakkelijkheidsoplossing. Pas op, het zal ons alleen maar sterker maken in de toekomst.”

Groen zal maakt nog een realistische kans om mee te besturen in het district Antwerpen. Enkel in Borgerhout staat het écht al vast dat Groen mee bestuurt.