Groen ijvert voor bus 31

De leden van Groen Borgerhout en Deurne voeren vandaag actie voor het behoud van bus 31. Die lijn, die de Jozef Verbovenlei in Deurne via de Tuinwijk in Borgerhout met de Rooseveltplaats verbindt, wordt vanaf 8 januari door De Lijn geschrapt. Een alternatief is er volgens Groen niet.





"Alle Antwerpenaren hebben het recht om op een comfortabele en snelle manier met het openbaar vervoer van en naar de stad te geraken", zeggen districtsschepenen Marij Preneel (Borgerhout) en Karen Maes (Deurne). Door het schrappen van bus 31 moeten heel wat reizigers uit Borgerhout en Deurne een stuk verder stappen naar een halte of moeten ze overstappen om naar het centrum van Antwerpen te gaan. "Zeker voor ouderen en voor jonge ouders met kinderen is dat niet vanzelfsprekend. De tram- en busverbindingen zijn al niet comfortabel in deze buurt, door het schrappen van bus 31 wordt het aanbod nog kleiner. Op de hoek van de Morckhovenlei en de Collegelaan in Borgerhout stappen elke dag 300 reizigers op en af, aan het Mestputteke zijn dat er ruim 100 en aan de Drakenhoflaan in Deurne 50. Deze mensen laat je niet zomaar in de kou staan."





Groen lanceert ook een petitie (groenantwerpen.be/bus31) en organiseert twee denkmomenten om samen met buurtbewoners en experts na te denken over beter openbaar vervoer in Deurne en Borgerhout. (NBA)