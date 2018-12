Gratis schaatsen op DJ-beats NBA

06 december 2018

Naar jaarlijkse gewoonte trakteert het district Deurne iedereen tijdens Deurne Wintert, op zaterdag 8 december 2018, op gratis schaatspret en lasershow op ijsbaan Ruggeveld. Handschoenen zijn verplicht. IJshockeyclub Antwerp Phantoms staat eventueel voor je klaar om je te begeleiden voor een heerlijke schaatsnamiddag.

Schaatsers genieten tijdens het schaatsen van opzwepende muziek en de juiste schaatsdeuntjes van dj Mister Mix Nix en dj Pierre Elitair, dj SFN en als afsluiter dj Yves Deruyter. Bij aanvang van elke schaatsblok worden de beschikbare tickets verdeeld. Omwille van veiligheid is er een maximumcapaciteit van 290 schaatsers per blok, volzet is volzet. (Groot)ouders met kinderen worden aangeraden om naar de eerste twee blokken te komen (om 16 of 18 uur). Is de schaatsbaan volzet, kom dan naar het gezellige festivalterrein van Deurne Wintert waar er van alles te doen is.