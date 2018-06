Gratis muziek in OLT Rivierenhof 08 juni 2018

In het Openluchttheater (OLT) Rivierenhof worden in juli en augustus elke vrijdag gratis concerten georganiseerd. Niet alleen 's avonds, ook in de namiddag. Jong en oud kan er genieten van oldies, pop, mambo, covers, swing, soul, Franse chanson, blues en klassieke muziek. Voor kinderen is er de KetnetBand. Op vrijdag 6 juli is er, ter gelegenheid van het Feest van de Vlaamse Gemeenschap, een gratis concert van Yevgueni. Nog in het zomerprogramma: Nathalie Meskens, Les Truttes, Mauro Pawlowski en Laura Tesoro. (BJS)