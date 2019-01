Gratis cursus reanimeren en werken met een AED-toestel voor sportclubs BJS

29 januari 2019

12u41 0 Deurne Naast een goede infrastructuur en gediplomeerde trainers, is een (hart)veilige sportomgeving essentieel voor een aangename sportbeleving. Om haar sportverenigingen hierin te ondersteunen, organiseert het district Deurne EHBO-cursussen rond reanimatie en het gebruik van een AED-toestel.

Wat moet u doen als iemand met een hartfalen op de grond ligt? Wat doet u in afwachting van professionele hulpverlening? Tijdens het eerste luik van deze praktijkgerichte cursus krijgt u een duidelijk plan van handelen, waarmee u de overlevingskansen van een persoon in nood drastisch verhoogt. Het tweede deel van de avond wordt het gebruik van de Automatische Externe Defibrillator (AED) toegelicht en leert u hiermee werken.

Trainers, bestuursleden, ploegverantwoordelijken of sympathisanten … deze opleiding is geschikt voor elk lid van uw vereniging. Hebt u minimum 12 geïnteresseerden? Dan kan de cursus in uw clublokaal plaatsvinden. Stuur een mail naar de sportantenne met enkele data in april, mei en/of juni en vermeld zeker de leslocatie. De cursus is gratis, maar u betaalt wel een waarborg van 120 euro. Een cursusmoment duurt drie uur en er is plaats voor 15 deelnemers.

Meer info op: sportantenne.deurne@antwerpen.be