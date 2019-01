Gratis cursus reanimeren en werken met een AED-toestel voor sportclubs ADA

28 januari 2019

Het district Deurne organiseert een EHBO-cursus rond reanimeren en het gebruik van een AED-toestel. Op die manier wil het district sportverenigingen ondersteunen in het veilig kunnen aanbieden van sport en omkadering. Tijdens het eerste luik van deze praktijkgerichte cursus krijg je een duidelijk plan van handelen, waarmee je de overlevingskansen van een persoon in nood drastisch verhoogt. Het tweede deel van de avond wordt het gebruik van de Automatische Externe Defibrillator (AED) toegelicht en leer je hiermee werken

De opleiding is geschikt voor elk lid van de vereniging. Heb je minimum 12 geïnteresseerden, dan kan de cursus in het clublokaal plaatsvinden. Stuur een mail naar de sportantenne met enkele data in april, mei en/of juni en vermeld zeker de leslocatie. De cursus is gratis, maar je betaalt wel een waarborg van 120 euro. Een cursusmoment duurt drie uur en er is plaats voor 15 deelnemers. sportantenne.deurne@antwerpen.be