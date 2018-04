Gewapende agenten aan huis De Wever weg 18 april 2018

02u47 0 Deurne In alle stilte is de bewaking aan de woning van burgemeester Bart De Wever (N-VA) teruggeschroefd. De gewapende agenten, die sinds maart vorig jaar in de Herentalsebaan permanent postvatten, zijn vertrokken. "Goed dat ze weg zijn, ook al was ons gezin er snel aan gewend geraakt."

De beslissing werd genomen nadat het dreigingsniveau eind januari van 3 naar 2 werd gehaald. De Antwerpse politie bevestigt dat de maatregel werd opgeheven, maar geeft verder geen commentaar. "Dat doen we nooit als het over de bescherming van personen gaat", klinkt het. De woning wordt nog via bewakingscamera's wel nauw in de gaten gehouden.





Burgemeester De Wever ontving in het verleden herhaaldelijk dreigementen. Zo werd er al eens een afgehakte varkenskop op zijn oprit achtergelaten. Hij was toen nog maar net burgemeester.





In 2015 werd de bewaking van De Wever opgeschroefd nadat in Verviers een islamitische terreurgroep onschadelijk was gemaakt. Maandenlang mocht De Wever en zijn gezin niet buitenkomen zonder lijfwachten. Zij gingen zelfs mee op skivakantie. De bewaking werd naderhand overgenomen door de lokale politie.





Bijl

Dat kon niet verhelpen dat in maart 2017 een man een bijl door het raam van de woning van De Wever gooide. De burgemeester was niet thuis maar zijn moeder, die bij de familie inwoont, was danig geschrokken. Sindsdien stond er permanent politiebewaking.





Bart De Wever is tevreden dat de politiebewaking is teruggeschroefd. "Het is nooit prettig om bescherming opgelegd te krijgen in het besef dat er mensen rondlopen met zotte gedachten, maar ik heb wel gemerkt dat zeker mijn gezin daar snel aan gewend raakte. En ik heb bewondering voor de politiemensen die in weer en wind voor mijn deur moesten staan. Je houdt daar ook rekening mee: er werd al gauw een extra taart gebakken om hen een hart onder de riem te steken. Het is goed dat er nu beslist is om hen weg te halen." (BJS)