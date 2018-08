Geudens treedt Bruno De Wever bij: "Deurne heeft écht centrum nodig" 04 augustus 2018

02u34 0 Deurne Voormalig districtsburgemeester, Frank Geudens (sp.a) geeft Bruno De Wever gelijk. Eerder deze week kaartte De Wever aan dat Deurne geen echt centrum en identiteit heeft.

In een opvallende bijdrage voor SamPol schreef Bruno De Wever, Deurnenaar en broer van burgemeester Bart De Wever, dat hij zich geen Deurnenaar voelt. Waarschijnlijk omdat er te weinig plekken zijn om samen te komen en dat er geen echt centrum is. "Je hebt gelijk als je zegt dat hier geen écht centrum werd gecreëerd. Deurne is niet organisch gegroeid rond een plein en een kerktoren. Dit stelden we twaalf jaar geleden al vast. We wilden een kloppend hart creëren in een grote gemeenschap. Voor dat idee werd een groot rood hart ontworpen dat aan het kruispunt van de Frank Craeybeckxlaan met de Turnhoutsebaan staat. Urbanisten ontwierpen een plan dat slechts heel stelselmatig uitgevoerd kon worden, wegens onder andere onteigeningen", zegt Geudens. Maar volgens de oud-voorzitter heeft de machtswissel roet in het eten gegooid. "Men heeft die mooie en dure plannen opgeborgen. Dat doet pijn, want als we ook de afgelopen zes jaar hadden kunnen werken aan pleisterplaatsen en meerdere centra hadden we je al iets kunnen laten zien. Het Wim Saerensplein werd wél heraangelegd, weliswaar met een veel te grote parking. Bij de komende verkiezingen is het ook voor mij het belangrijkste voor Deurne dat de plannen terug worden bovengehaald." (NBA)