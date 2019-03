Gemeenteraadslid Peter Wouters verkozen tot voorzitter van N-VA Deurne philippe truyts

25 maart 2019

Peter Wouters (52) is verkozen tot nieuw voorzitter van N-VA Deurne. Koen Maes zal als ondervoorzitter zetelen. Wouters is Vlaams Parlementslid en Antwerps gemeenteraadslid. Hij was ook drie jaar districtsburgemeester van Deurne (2013-2015).

Wouters zegt blij te zijn met de kans die de leden hem geven. “Samen met een team van vertrouwde en nieuwe gezichten bouwen we enthousiast verder aan een dynamische, positieve partij.

Nieuwkomers in het bestuur zijn Mascha Van Huffelen, Alain Hoeckx, Henk Pemen en Filip Penders.