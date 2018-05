Gehandicapte man thuis vermoord BEWONER (59) IN WONING NEERGEKLOPT EN VASTGEBONDEN NINA BERNAERTS & PATRICK LEFELON

24 mei 2018

02u45 0 Deurne De hele buurt rouwt om Leo, de gehandicapte man uit de Confortalei die gisterochtend vermoord werd aangetroffen. Alles wijst erop dat hij in zijn woning is neergeklopt en dan vastgebonden. "Dat heeft Leo niet verdiend", zeggen buren en kennissen.

De rolluiken van het gelijkvloerse appartement op de Confortalei 132 waren al enkele dagen dicht gebleven. "Misschien is de Leo een paar dagen naar zijn broer Frans in Oostende", dacht buurman Karel Havermans van slagerij Havermans.





Tot gisterochtend rond 10 uur de politie afstapte en het stoffelijke overschot van Leo Van Rentergem (59) vond. Alles wijst erop dat Leo al enkele dagen dood was. Volgens het Antwerpse parket zijn er aanwijzingen dat hij met geweld om het leven is gebracht. Details geeft het parket niet. Volgens goed ingelichte bron zou Leo zijn neergeklopt en dan gekneveld aan handen en voeten. Het geweld zou zich zowel in de gang als in de woonkamer hebben afgespeeld. Een wetsdokter moet uitzoeken of de kwetsuren door de moordenaars zijn toegebracht, of dat zij het gevolg zijn van een valpartij nadat Leo al was vastgebonden. Buurman Karel Havermans: "Leo was een vaste klant. Bijna dagelijks kwam hij bij mij iets om te eten halen. Daarvoor had hij 25 jaar lang bij zijn moeder in de Van Weselestraat gewoond. Haar dood was een zware klap. Leo was homo en ging wel eens naar homocafés in de stad. Is hij daar op de verkeerde gebotst? Dat zou kunnen. Enkele maanden geleden gooide iemand een steen door zijn raam. Die had het duidelijk op Leo gemunt."





Vereenzaamd

Buurtbewoonster Rita Vervliet kent Leo en zijn familie al sinds de lagere school.





"Leo was vereenzaamd na de dood van zijn moeder voor wie hij zo goed had gezorgd. Hij is zijn hele leven alleenstaande geweest. Door zijn handicap wilde een relatie nooit echt lukken. Leo was een lieve jongen die snakte naar gezelschap. 'Kom eens een tas koffie drinken', zei hij wanneer hij een bekende tegenkwam op de markt. Iemand heeft misbruik gemaakt van zijn goedheid. We gaan onze Leo missen."





Dat is ook de mening van Ria Hoogewys die Leo vaak tegenkwam aan de tramhalte voor zijn deur. Toen het eens hard regende, riep Leo haar binnen om te schuilen.





"Leo toonde de foto's van zijn moeder. Elke ochtend zei hij haar goeiedag."





De Confortalei en de buurt Deurne-Noord is tegenwoordig vaak in het nieuws. Midden maart werden twee handgranaten naar de woning van een dokwerker in de Van Heysveltstraat gegooid. Onbekenden vuurden twee weken geleden zes schoten af op de frituur aan de Frans Craeybeckxlaan. Deze incidenten houden verband met afrekeningen in het drugsmilieu.





Buurtbewoonster Rita Vervliet: "Als Leo vermoord is, dan heeft het zeker niets met drugs te maken. Daar steek ik mijn hand voor in het vuur."