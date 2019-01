Gegidste wandeling ‘Rivierenhof, tussen twee kastelen’ BJS

08 januari 2019

Heb je je al eens afgevraagd hoe de kastelen Rivierenhof en Sterckshof er vanbinnen uit zouden zien? Grijp dan op zondag 27 januari 2019 je kans om een kijkje te nemen in die mooie gebouwen. Gidsen vertellen je om 10u en om 14u over de geschiedenis van deze ‘hoven van plaisantie’ en over de kasteelheren die er vroeger leefden.

Deelnemen aan deze leerrijke wandeling is gratis, maar vooraf reserveren via www.eventbrite.be is verplicht. Opgelet: In de kastelen zijn er heel wat trappen en geen faciliteiten voor rolstoelgebruikers.